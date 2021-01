Infrastrutture: oggi riunione virtuale tra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce una dichiarazione del ministero delle Risorse idriche, l'Egitto ha affermato che le parti hanno concordato di sollevare la questione con il ministro delle Relazioni internazionali e della Cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor. Ciò garantirà che i passi futuri saranno discussi durante la riunione ministeriale a sei, prevista per oggi. L'Egitto ha aggiunto che i negoziati richiedono la partecipazione dei tre Paesi coinvolti nei negoziati sulla Gerd per raggiungere un accordo vincolante sulle regole per il riempimento e il funzionamento della diga. Lo scorso 8 gennaio il Sudan si è rivolto all'Unione africana, sottolineando il suo impegno a proseguire i negoziati in qualsiasi momento, nel caso in cui la metodologia fosse modificata dando agli esperti un ruolo maggiore. Allo stesso tempo, il Paese ha anche sottolineato che "non può e non sopporta di procedere con interminabili trattative che non si concludano con risultati e soluzioni significative e vincolanti". Il Sudan ha espresso la forte preoccupazione per l'annuncio fatto dall'Etiopia di voler procedere con la seconda fase di riempimento della diga entro il prossimo luglio. (Res)