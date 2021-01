Governo: Castaldi, non abbiamo tempo da perdere, agli italiani non servono litigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana prossima ci sarà il Consiglio dei Ministri, poi – come è giusto che sia - la parola passerà al Parlamento. Non abbiamo tempo da perdere, agli italiani non servono i litigi, servono le soluzioni. Ed il Governo ha già dimostrato di essere in grado di trovarle: penso ai passi avanti fatti nella green economy e con industria 4.0, alle tutele che sono state garantite a tutte le categorie di lavoratori. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianluca Castaldi (M5s). “Col Decreto Ristori 5 - continua Castaldi - che è in dirittura d'arrivo per essere portato in Aula dopo un sostanzioso scostamento di bilancio, cercheremo di tutelare anche le categorie rimaste fuori dagli aiuti. Soprattutto sono soddisfatto del Superbonus 110 per cento che prorogheremo certamente fino al 2023 per l’edilizia residenziale”. “Sono inoltre molto incoraggianti i dati sulle vaccinazioni in Italia: con oltre mezzo milione di vaccini già effettuati, l’Italia è capofila in Europa”, aggiunge Castaldi. “Resta ancora tanto da fare su tematiche nelle quali il nostro Paese era già indietro prima della pandemia, come ad esempio la digitalizzazione della Pubblica amministrazione o l’edilizia scolastica”. (segue) (Rin)