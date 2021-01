Governo: Castaldi, non abbiamo tempo da perdere, agli italiani non servono litigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ora sono in arrivo 209 miliardi di Recovery fund, una cifra imponente che è il risultato del lavoro del presidente Conte, del Governo, del Parlamento, dei sacrifici degli italiani. No agli sprechi, sì alle garanzie: è responsabilità del Governo individuare i metodi più giusti per assicurare ai cittadini che questi soldi vengano investiti nel modo migliore possibile. Solo questo ha importanza adesso”. “Un’ultima cosa, sulla scuola: il Governo ha messo in essere tutte le condizioni necessarie alla riapertura. Dispiace molto che alcuni presidenti di Regione abbiano scelto di aprire tutto tranne che le scuole, facendo dietrofront sulla parola data”, conclude Castaldi. (Rin)