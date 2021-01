Roma: controlli antidroga, arrestati tre spacciatori e un denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate e una denunciata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma impegnati nei quotidiani servizi antidroga in diversi quartieri della Capitale. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati hanno arrestato un 20enne brasiliano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa sera, durante un servizio di osservazione in una nota piazza di spaccio in via Camassei, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane cedere dosi di cocaina ad uno studente romano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando lo spacciatore e identificando l’acquirente, poi segnalato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di droga. Nelle tasche dell’arrestato, i carabinieri hanno trovato, e sequestrato, 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, e denaro contante, provento dello spaccio. Il 20enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)