Roma: controlli antidroga, arrestati tre spacciatori e un denunciato (2)

- I carabinieri della stazione Roma Eur, invece, hanno arrestato due romani, un 23enne e una 34enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, notati in piazza Attilio Pecile, quartiere Garbatella, mentre consegnavano alcune dosi di marijuana ad un 32enne del Bangladesh. Fermati e perquisiti, gli spacciatori sono stati trovati in possesso di 44 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. Infine, nella notte, i carabinieri della stazione Roma San Paolo hanno denunciato un 18enne romano, con precedenti, fermato per un controllo mentre percorreva a piedi via Alessandro Severo, in zona Ostiense. Nelle sue tasche, i carabinieri hanno trovato, e sequestrato, 15 involucri in cellophane contenenti 17 grammi di hashish. Il giovane è stato anche sanzionato ai sensi della normativa anti-Covid, in quanto trovato in strada dopo le ore 22 senza giustificato motivo. (Rer)