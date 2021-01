Giordania – Italia: Di Maio ricevuto da premier Khasawneh, focus su temi bilaterali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è stato ricevuto oggi ad Amman dal premier giordano Bisher al Khasawneh, nel quadro della sua missione nel Paese che ha preso il via ieri sera. Secondo quanto riferisce il responsabile della Farnesina in un messaggio sul suo profilo Twitter durante il colloquio sono stati discussi i temi bilaterali e regionali di mutuo interesse per i due Paesi. “La Giordania è un partner strategico dell’Italia nella regione”, ha dichiarato Di Maio nel suo messaggio sul suo profilo Twitter. Giunto ieri sera ad Amman il ministro Di Maio è stato ricevuto al suo arrivo dal ministro degli Esteri, Ayman Safadi. Nella giornata di oggi Di Maio incontrerà anche il ministro della Pianificazione e della Cooperazione internazionale, Nasser Shraideh, e la ministra del Commercio degli Investimenti e dei Rifornimenti, Maha al Ali.(Res)