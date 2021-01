Vaccino: Giacomoni (FI), attivare Mes sanitario per somministrazioni h24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergenza sanitaria ed emergenza economica sono facce della stessa medaglia. Intervenire per risolvere la prima significa contribuire significativamente a risolvere la seconda, utilizzando però strumenti diversi. E per questo che Forza Italia non condivide la parole del ministro dell'Economia quando sostiene che il governo sta valutando un nuovo scostamento per fare fronte alle spese sanitarie relative all'acquisto, distribuzione e somministrazione del vaccino. Ci era stato fatto intendere che l'Italia fosse in grado, dal punto di vista economico, di gestire questa necessità, adducendo questa motivazione come ulteriore scusa per non ricorrere al Mes sanitario. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Adesso – prosegue – scopriamo che il nostro Paese è a corto di soldi per la vaccinazione. Ma, allora, perché non chiedere subito il Mes sanitario? E destinare la cifra del nuovo scostamento ad indennizzare in maniera più adeguata tutti gli esercenti di attività commerciali, i lavoratori autonomi, le partite iva ed anche i proprietari di immobili che non ricevono più il pagamento degli affitti e che a causa del blocco degli sfratti, non avendo neppure i loro beni a disposizione? Attivare il Mes sanitario ci consentirebbe di fare il vaccino a tutti, h24; assumere nuovi medici, infermieri, operatori sanitari; aprire reparti ad hoc e appunto acquistare dosi aggiuntive di vaccino, così come ha fatto la Germania". "Questo è l'unico modo per uscire dall'emergenza sanitaria e quindi dalla crisi economica, per questo Forza Italia lancerà una raccolta firme online e sul territorio, con i gazebo organizzati dai nostri coordinamenti regionali, per attivare subito il Mes sanitario e vaccinare tutti nel minor tempo possibile", ha concluso. (Rin)