Terremoto: sisma Croazia, Franceschini invia i Caschi blu della cultura

- È partita questa mattina per la Croazia una missione dei Caschi blu della cultura che avrà il compito di verificare i danni subiti dal patrimonio culturale croato a seguito della scossa di terremoto che ha colpito il paese alla vigilia di Capodanno. Lo rende noto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che nel salutare gli esperti in partenza ha sottolineato "la necessità che la comunità internazionale e l'Unione europea si dotino al più presto di meccanismi di solidarietà per la protezione del patrimonio culturale individuando, così come già avviene per la protezione civile, meccanismi rapidi e automatici per gli interventi di tutela a seguito di calamità naturale. Anche per i beni culturali - ha concluso il ministro - le prime ore sono fondamentali per salvare opere e luoghi patrimonio dell'umanità". "La vostra offerta di assisterci in quest'area con conoscenze e capacità di enorme valore è di grande importanza per noi" ha dichiarato la Ministra della cultura croata, Nina Obiljien Koržinek, in una lettera di ringraziamento recapitato al ministro Franceschini, "il terremoto ha provocato danni ingenti nelle città di Petrinja, Sisak e Glina ed è stato avvertito anche a Zagabria, provocando l'ulteriore deterioramento di monumenti già danneggiati. "A tre mesi dall'impiego in Libano e a un anno dall'Albania, la task-force italiana supportata dall'Unesco parte per Zagabria. È una mano tesa ai nostri vicini croati in un momento difficile, un ponte sull'Adriatico che ha le sue basi nella solidarietà, un contributo alla ricostruzione e alla speranza", ha sottolineato il comandate Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, gen. Roberto Riccardi. (segue) (Rin)