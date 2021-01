Terremoto: sisma Croazia, Franceschini invia i Caschi blu della cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa missione - ha aggiunto il dirigente del Servizio Emergenze e ricostruzioni della direzione generale per la sicurezza del patrimonio del Mibact, Paolo Iannelli - è un'ulteriore posso avanti rispetto alle missioni finora realizzate perché interviene in una situazione ancora emergenziale nelle aree maggiormente colpite dal terremoto e ancora soggette a scosse di assestamento". Il Team partito questa mattina opera nell'ambito del programma Unesco "Unite4Heritage" ed è composto da due carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale e un esperto restauratore dell'Istituto centrale del restauro del Mibact che coadiuveranno una squadra croata di esperti e suggerirà soluzioni per mettere in sicurezza i beni e i monumenti danneggiati, grazie all'esperienza maturata nel 2016 nell'Italia centrale e in seguito in altri Paesi, e per pianificare insieme alle autorità croate i successivi interventi. L'obiettivo è quello di fornire alla Croazia un supporto immediato attraverso la definizione dei primi indirizzi necessari alla messa in sicurezza dei siti e del patrimonio culturale danneggiati o a rischio di ulteriore danneggiamento a causa delle continue repliche telluriche ed acquisire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione di un'eventuale ulteriore missione tecnica di recupero del patrimonio culturale. (segue) (Rin)