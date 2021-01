Terremoto: sisma Croazia, Franceschini invia i Caschi blu della cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese ha acquisito una vasta esperienza nell'ambito della Protezione del Patrimonio Culturale non solo in Italia, in ragione delle molteplici criticità al patrimonio derivanti da eventi calamitosi (terremoti, inondazioni, dissesto idro-geologico) ma, in forza di tale esperienza, anche all'estero. Più recentemente, il team composto da circa 80 elementi fra militari e civili, ha infatti svolto missioni in Libano (esplosione che ha sconvolto la capitale Beirut in ottobre del 2020), in Albania (in conseguenza degli eventi sismici del terremoto che ha colpito il Paese nel gennaio 2020) e nel 2017 in Messico. Precedenti alla definizione del Team in quanto tale, sono state concluse con successo anche altre missioni a partire dal terremoto in Nepal nel 2015. La Protezione del Patrimonio Culturale è da sempre un aspetto su cui l'Italia ha prestato la massima attenzione. Su di essa ha elaborato una politica volta a portare il tema al centro dell'agenda internazionale: dalla riunione dei Ministri della Cultura dei Paesi partecipanti all'Expo di Milano del 2015, al G7 Cultura di Firenze del 2017 che ha portato alla Risoluzione 2347/17 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la quale si prevede per la prima volta nella storia dell'Organizzazione e in via formale la possibilità di prevedere una componente culturale nelle missioni di pace e di sicurezza internazionali ogni qualvolta si renda necessario. L'Italia è ora Presidente del G-20 ed in tale veste ha in programma una riunione Ministeriale Cultura focalizzata su tre temi connessi alla protezione del Patrimonio Culturale: i cambiamenti climatici, il Traffico Illecito e l'Educazione e formazione al Patrimonio Culturale. (Rin)