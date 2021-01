Scuola: Azzolina, un anno fa giuravo da ministra, continuerò lavoro senza sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 gennaio di un anno fa giuravo come ministra nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ricordo l’emozione di quel momento e sento, ogni giorno, tutta la responsabilità dell’incarico che ho ricevuto. Lo scrive in un post su Facebook, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ricordando l'insediamento a viale Trastevere. "In questi mesi ho lavorato senza sosta e continuerò a farlo, guidata dall’amore per la scuola e per la Costituzione. Guardando, in particolare, all'articolo 34. Uno dei più belli, quello che mi ha permesso di immaginare e poi costruire un futuro da donna libera, pur partendo da una condizione di svantaggio" aggiunge. "Mi batto per la scuola perché senza la scuola non c'è crescita, aumentano le disuguaglianze, si blocca l’ascensore sociale. E a pagare sono sempre i più deboli. Continuerò - prosegue - a lavorare in questa direzione, senza risparmiarmi. (segue) (Rin)