Usa: dipartimento di Stato revoca restrizioni nei rapporti con Taiwan (2)

- Il comunicato precisa che le relazioni del ramo esecutivo con Taiwan devono essere gestite dall’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto a Taipei, senza scopo di lucro, come stabilito nel Taiwan Relations Act. “Il governo degli Stati Uniti intrattiene rapporti con partner non ufficiali in tutto il mondo e Taiwan non fa eccezione. Le nostre due democrazie condividono i valori comuni della libertà individuale, dello stato di diritto e del rispetto della dignità umana. La dichiarazione odierna riconosce che le relazioni Usa-Taiwan non hanno bisogno di, e non dovrebbero, essere ostacolate da restrizioni autoimposte della nostra burocrazia permanente”, si legge nella conclusione della nota. (Nys)