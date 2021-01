Spagna: premier Sanchez convoca oggi riunione straordinaria per emergenza maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha convocato per oggi una riunione straordinaria del Comitato di coordinamento del sistema nazionale di Protezione civile per mettere in campo le misure necessarie per affrontare l'emergenza maltempo scatenata dalla tempesta Filomena che sta flagellando tutto il Paese e in particolare la Comunità di Madrid. All'incontro saranno presenti anche il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, e dei Trasporti, Mobilità e Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Al termine dell'incontro, il premier ed i membri dell'esecutivo terranno una conferenza stampa per illustrare le più importanti misure adottare. (Spm)