Kirghizistan al voto per il nuovo presidente e per la riforma della Costituzione

- Gli elettori del Kirghizistan stanno votando per le elezioni presidenziali e per un referendum sul sistema di governo. I seggi si sono aperti alle 8 e chiuderanno alle 20 (ore locali). Si vota in 2.474 seggi nel Paese e 48 all’estero. Gli elettori aventi diritto sono 3.563.574, di cui 49.479 all’estero. La Commissione elettorale ha riferito che tra le 20 e le 22 dovrebbe ricevere l’85 per cento dei voti e che per quell’orario dovrebbero conoscersi quindi i risultati. Per lo svolgimento delle operazioni di voto sono state predisposte in tutto il Paese 5.700 urne elettroniche; ogni seggio ne ha a disposizione due. Si è già recato alle urne, a Bishkek, il primo ministro facente funzione, Artem Novikov. Ieri hanno già votato 18.605 dei 21.360 elettori (l’86,5 per cento) che hanno chiesto di avvalersi del voto domiciliare o anticipato perché non possono recarsi ai seggi per motivi di salute o perché sono militari che operano in sedi remote, agenti di polizia che oggi sono in servizio o anche detenuti agli arresti domiciliari. Per il Kirghizistan è l’ottava elezione presidenziale. Sono stati eletti quattro presidenti: Askar Akaev (1991, 1995 e 2000), Kurmanbek Bakiev (2005 e 2009), Almazbek Atambayev (2011), Sooronbai Jeenbekov (2017). Roza Otunbayeva fu presidente ad interim nel 2010-11.È un voto cruciale quello odierno per decidere il suo nuovo presidente e se modificare la sua Costituzione passando a una forma di governo di tipo presidenziale. Le consultazioni giungono dopo l’acuta crisi politica del 4 ottobre scorso quando, a seguito di proteste contro presunti brogli alle elezioni legislative, il presidente Sooronbai Jeenbekov è stato costretto alle dimissioni ed è emerso come nuovo uomo forte Sadyr Japarov, scarcerato proprio nel corso dei disordini. Japarov, che in precedenza era stato condannato a dieci anni di carcere per sequestro di persona, ha assunto ad interim la presidenza e la guida del governo, ha dato il via alla riforma della Costituzione e si è successivamente dimesso al fine di concorrere per le presidenziali di oggi. Assieme a lui concorrono per la presidenza kirghisa altre 16 figure politiche, molte delle quali poco note al pubblico. Vi sono Adakhan Madumarov, leader di Butun Kirghizistan, l’unica forza di opposizione riuscita a entrare in parlamento a seguito delle elezioni poi annullate del 4 ottobre scorso. Madumarov è già stato candidato alle presidenziali del 2011 e del 2017, arrivando rispettivamente al secondo e al terzo posto.In lizza vi sono poi Kanatbek Isaev, leader del partito filogovernativo Kirghizistan, e l’ex giudice della Corte suprema Klara Sooronkulova, che guida il partito Reforma, nato poco prima del voto di ottobre. Japarov, 52 anni, è l’unico candidato che non ha partecipato ai dibattiti pubblici organizzati questo mese: ha affermato di essere troppo impegnato a incontrare gli elettori. Tuttavia, secondo “Radio Free Europe”, risulta essere anche il candidato che ha ricevuto più donazioni per la sua campagna elettorale: circa 15 mila dollari. In base alla nuova bozza della Costituzione sulla quale voteranno gli elettori, il presidente del Kirghizistan assumerebbe il ruolo di capo dello Stato e capo del governo; inoltre, verrebbe istituito un nuovo consiglio consultivo con il compito di raccomandare, tra le altre cose, la rimozione di funzionari pubblici. La proposta è stata contestata da molte figure dell’opposizione, secondo cui darebbe vita a uno Stato autoritario. Lo scorso 22 novembre si è tenuta a Bishkek la prima delle diverse manifestazioni pacifiche di protesta contro la nuova Costituzione. Agli elettori domenica verrà chiesto solo se desiderano una forma di governo parlamentare (come quella attuale) o presidenziale (come quella ipotizzata da Japarov). In seguito, probabilmente a marzo, dovrebbe tenersi un secondo referendum sulla bozza di costituzione. (Res)