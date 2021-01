Recovery: Coldiretti, Conte accoglie sollecitazioni per svolta green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un obiettivo che - precisa Prandini - abbiamo condiviso con il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali. Occorre ora – continua Prandini – stringere i tempi per l’approvazione del piano aprendo al piu’ presto il confronto in sede europea per non perdere una occasione unica e irripetibile per il Paese. Serve – conclude Prandini - senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche per dare un futuro alle nuove generazioni e uscire da una crisi sociale ed economica senza precedenti. (Rin)