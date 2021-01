Roma: arrestati 7 spacciatori e smantellato drive in della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smantellato su via Giovanni Battista Scozza un mini drive-in dedicato allo spaccio di cocaina. Gli investigatori della Polizia di Stato del VI distretto Casilino hanno arrestato D.L.D., 18enne romano, fermato due volte subito dopo aver venduto cocaina ai clienti che hanno ricevuto la droga dai finestrini delle proprie auto. Nella stessa zona, una 48enne romana, nascondeva la droga da vendere in un locale adibito ad alloggio di contatori elettrici. I suoi clienti per entrare in possesso della sostanza la raggiungevano nel garage sottostante l'immobile dove F.B. consegnava loro le dosi con il prezzo già impresso sopra l'involucro, 3 per 30 euro, 5 per 50 euro. Dopo diversi servizi di osservazione e appostamento gli agenti del VI distretto Casilino, scoperto il suo modus operandi, l'hanno arrestata sequestrando 15,55 grammi di cocaina. Contestata la sanzione amministrativa ad un suo cliente. (segue) (Rer)