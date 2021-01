Roma: arrestati 7 spacciatori e smantellato drive in della droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante 5 panetti di hashish lanciati dal balcone non è riuscito a salvarsi dall'arresto M.M., 44enne romano. Gli agenti del commissariato Esposizione, dopo una serie di indagini, sono giunti alla porta di M.M. il quale, credendo di non essere visto, ha gettato dal balcone in giardino il grosso del "fumo" che deteneva. Altra droga dello stesso tipo è stata trovata nascosto in vari punti dell'abitazione. Nascondeva l'hashish in un contatore dell'acqua C.M. lo spacciatore 22enne arrestato dagli agenti del commissariato Romanina in via di Torre Spaccata; i poliziotti, dopo aver osservato alcune cessioni, lo hanno bloccato e recuperato la droga. Durante un servizio di Polizia Giudiziaria gli agenti del commissariato Trastevere hanno arrestato T.A., romano di 33 anni, sorpreso a bordo della propria auto con alcuni grammi di cocaina; altra cocaina e dell'hashish sono stati trovati durante la perquisizione domiciliare. (segue) (Rer)