Roma: arrestati 7 spacciatori e smantellato drive in della droga (3)

- Gli investigatori del commissariato di Colleferro, da giorni erano sulle tracce di uno spacciatore che, dopo essersi rifornito nella capitale, operava sul loro territorio. I poliziotti hanno fermato S.E., 47enne residente nel frusinate, al casello autostradale di Monte Porzio Catone che trasportava alcuni grammi di cocaina. In casa, oltre ad una piccola quantità delle stesso stupefacente, sono stati sequestrati un bilancino di precisone ed altro materiale per il confezionamento delle singole dosi. Una pattuglie della Sezione Volanti, in servizio nella zona della Casilina, dopo un breve inseguimento ha fermato ed arresto F.A., romano di 22 anni; con sé aveva alcune dosi di cocaina ed a casa nascondeva alcune centinaia di euro ed il materiale per assemblare le singole dosi. (Rer)