Governo: Renzi, Conte convinto di avere i voti, azzardo andare in Aula

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all'Italia". Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista per "Repubblica", che parlando della crisi di governo dichiara: "Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere. Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti", aggiunge Renzi che sottolinea come Italia Viva non voglia portare il Paese al voto o dare il governo alla destra. "Non esiste nemmeno che il Pd si suicidi in nome della difesa del premier che ha firmato con Salvini i decreti sicurezza e che si è proclamato populista e sovranista al fianco di Trump", afferma ancora Renzi. (Rin)