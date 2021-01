Iran: Stati Uniti chiedono “condanna universale” dopo espulsione ispettori Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha chiesto una "condanna universale" per la promessa espulsione dell'Iran degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). In precedenza, il parlamentare iraniano Amirabadi Farahani aveva affermato che Teheran avrebbe espulso tutti gli ispettori dell'Aiea a meno che le sanzioni contro il Paese non fossero revocate entro il 21 febbraio. “Gli Stati Uniti sostengono pienamente la continua verifica professionale e indipendente e il monitoraggio del programma nucleare iraniano da parte dell'Aiea. L'espulsione da parte dell’Iran degli ispettori internazionali deve essere accolta con una condanna universale", ha affermato Pompeo in una nota. “La minaccia dell'Iran va ben oltre la violazione del Piano globale d’azione congiunto. L'Iran ha l'obbligo di consentire l'accesso agli ispettori dell'Aiea ai sensi dell'accordo di salvaguardia richiesto dal Trattato di non proliferazione nucleare firmato dall’Iran. La violazione di tali obblighi andrebbe quindi oltre le azioni passate dell'Iran in contrasto con i suoi impegni nucleari nell’ambito dell’accordo sul nucleare”, ha sottolineato Pompeo. (segue) (Res)