Monza: a denunciato per maltrattamenti trovato deposito armi in garage, arrestato 50enne

- Un deposito di armi, tra cui un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche con silenziatore. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Monza in seguito a una denuncia per maltrattamenti presentata da una donna. I militari hanno immediatamente attivato il protocollo previsto dal ''codice rosso'' avviando tutti gli accertamenti necessari volti alla tutela della donna. Per salvaguardare l'incolumità della denunciante i Carabinieri hanno proceduto, alla perquisizione dei luoghi nella disponibilità dell'uomo, un 50enne monzese, rinvenendo una "santabarbara" nascosta all'interno di box, apparentemente normale. Oltre alle armi con il relativo munizionamento sono state sequestrate due balestre, un giubbotto antiproiettile ed un cosciale magnetico - materiali sui quali dovranno essere svolti ulteriori accertamenti. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Monza. (Rem)