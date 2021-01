Regno Unito: Brexit, Snp chiede compensazioni al governo britannico per danni economici alla Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) ha chiesto al primo ministro Boris Johnson di pagare miliardi di sterline in compenso alla Scozia per i costi crescenti e le interruzioni causate dalla Brexit. L'Snp, che vuole l'indipendenza della Scozia e spinge per un secondo referendum, ha affermato che i pescatori scozzesi hanno dovuto affrontare gravi interruzioni a causa della Brexit. I conservatori di Johnson "devono scusarsi con le imprese scozzesi e pagare un risarcimento alla Scozia per i danni a lungo termine che stanno arrecando alla nostra economia, costandoci miliardi per le perdite in termini di scambi e crescita", ha affermato Ian Blackford, leader dell'Snp nel Parlamento britannico. Blackford ha definito la Brexit come "un inutile atto di vandalismo economico, che è stato inflitto contro la volontà della Scozia". "Il governo del Regno Unito deve ora fornire un pacchetto urgente di risarcimenti multimiliardari alla Scozia per mitigare il danno duraturo della Brexit arrecato alle imprese, alle industrie e alle comunità scozzesi", ha affermato il leader dell'Snp. (Rel)