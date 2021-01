Usa: incitamento violenza, Apple sospende distribuzione app Parler e Amazon nega servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Apple ha sospeso il download dell’applicazione Parler sul suo servizio di distribuzione App Store, dopo la sospensione su Google Play, mentre Amazon ha annunciato che non fornirà più all’app di microblogging i suoi servizi di cloud computing. Apple aveva dato a Parler 24 ore di tempo per presentare un piano di moderazione dei contenuti generati dagli utenti, richiesta che non è stata soddisfatta. “Abbiamo sempre sostenuto che diversi punti di vista fossero rappresentati nell’App Store, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per le minacce di violenza e le attività illegali (…) Parler non ha preso misure adeguate per affrontare la proliferazione di queste minacce alla sicurezza delle persone”, ha spiegato un comunicato dell’azienda. Anche Amazon, la cui divisione Amazon Web Services (Aws) fornisce servizi di web hosting, ha spiegato che nelle interlocuzioni con Parler non ha avuto risposte soddisfacenti sulla capacità di contrastare efficacemente le minacce di violenza. (segue) (Nys)