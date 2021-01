Incitamento alla violenza negli Usa, Apple sospende l'app Parler e Amazon nega servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Apple ha sospeso il download dell’applicazione Parler sul suo servizio di distribuzione App Store, dopo la sospensione su Google Play, mentre Amazon ha annunciato che non fornirà più all’app di microblogging i suoi servizi di cloud computing. Apple aveva dato a Parler 24 ore di tempo per presentare un piano di moderazione dei contenuti generati dagli utenti, richiesta che non è stata soddisfatta. “Abbiamo sempre sostenuto che diversi punti di vista fossero rappresentati nell’App Store, ma non c’è spazio sulla nostra piattaforma per le minacce di violenza e le attività illegali (…) Parler non ha preso misure adeguate per affrontare la proliferazione di queste minacce alla sicurezza delle persone”, ha spiegato un comunicato dell’azienda. Anche Amazon, la cui divisione Amazon Web Services (Aws) fornisce servizi di web hosting, ha spiegato che nelle interlocuzioni con Parler non ha avuto risposte soddisfacenti sulla capacità di contrastare efficacemente le minacce di violenza.John Matze, amministratore delegato di Parler, ha commentato sul suo social network che “questo è stato un attacco coordinato dei giganti della tecnologia per uccidere la concorrenza sul mercato”. “Abbiamo avuto troppo successo troppo velocemente. Potete aspettarvi che la guerra alla concorrenza e alla libertà di parola continui, ma non di tenerci fuori”, ha scritto. Jeffrey Wernick, direttore operativo di Parler, ha detto che negli ultimi giorni la squadra di moderatori volontari, chiamati “giurati”, è stata potenziata: più di mille persone sono state incaricate di cercare hashtag “caldi”. Amy Peikoff, responsabile delle strategie di Parler, ha aggiunto che i moderatori sono stati incaricati anche di individuare contenuti di incitamento alla violenza all’interno delle sezioni dei commenti più trafficate e che era stato pianificato di assumere personale per queste attività.Gli annunci di Apple e Amazon sono giunti all’indomani di quello di Google, che ha motivato la sospensione con la minaccia alla sicurezza pubblica, citando la pubblicazione di post di incitamento alla violenza in relazione ai recenti fatti di Washington, e sostenuto di non poter distribuire un’app tramite Google Play se non viene garantita una solida moderazione dei contenuti. L’app Parler, lanciata nel 2018, ha registrato un significativo afflusso di sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito all’intensificazione degli interventi di controllo sulle piattaforme Twitter e Facebook. Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente Trump. Anche Facebook e Instagram hanno bandito Trump dalle rispettive piattaforme. Il presidente uscente ha accennato alla possibilità di spostarsi su piattaforme alternative o di creare una piattaforma propria. (Nys)