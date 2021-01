Fisco: Cashback, chiuso periodo sperimentale, 5,8 milioni gli iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 5,8 milioni di cittadini si sono iscritti al Cashback (valore assoluto 5.870.063), attivati per l’iniziativa più di 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici (valore assoluto 9.834.919) di cui oltre 7,6 milioni dall’app IO (valore assoluto 7.637.768) ed elaborate dal sistema oltre 63 milioni di transazioni (valore assoluto 63.218.228) per un importo medio di 46 euro. E' la partecipazione riscontrata a oggi - secondo quanto riferisce Palazzo Chigi - del Cashback, del quale dopo la chiusura del periodo sperimentale, dall'8 al 31 al dicembre 2020, si avvia ufficialmente l’iniziativa su base semestrale. Indicativa la quota di transazioni con valore inferiore ai 25 euro, che rappresenta il 48,5 per cento del totale e segnala l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nell’ambito del programma anche per acquisti di piccolo importo. Supera i 222,6 milioni di euro (222.668.781) il valore complessivo dei rimborsi da erogare ai 3.230.906 partecipanti che, sul totale dei cittadini iscritti, hanno effettuato il numero minimo delle 10 transazioni per avere diritto all’Extra Cashback di Natale. (segue) (Rin)