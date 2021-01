Fisco: Cashback, chiuso periodo sperimentale, 5,8 milioni gli iscritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interessante anche il dato relativo alle fasce di rimborso: il 3,1 per cento degli aventi diritto (100.387 valore assoluto) otterrà il rimborso di 150 euro; il 14,5 per cento degli aventi diritto (468.822 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo incluso tra i 100 e i 149 euro; il 49,6 per cento degli aventi diritto (1.602.297 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo incluso tra i 50 e i 99 euro; il 32,8 per cento degli aventi diritto (1.059.399 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo inferiore ai 50 euro. I dati sopra elencati continuano a crescere anche nella partecipazione rilevata a inizio 2021, con l’entrata a regime del programma lo scorso 1° gennaio e l’avvio del primo dei tre semestri in cui si articolerà fino al 30 giugno 2022. (segue) (Rin)