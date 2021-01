Iraq-Usa: Baghdad condanna sanzioni contro leader milizie sciite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iracheno ha definito l’inserimento di Fayyadh nella lista nera "sorprendente e inaccettabile", sottolineando che continuerà a contrastare mosse simili contro gli iracheni. Le sanzioni contro il comandante delle Pmu annunciate lo scorso 8 gennaio congelano tutti i beni collegati a Fayyadh negli Stati Uniti e vieta alle aziende Usa, comprese banche e altre società con filiali statunitensi, di fare affari con lui. Le sanzioni pongono un grande problema per Fayyadh, un uomo d'affari internazionale che ha anche servito come inviato speciale di Baghdad negli Stati Uniti, in Iran e nel Golfo. Washington minaccia da mesi di imporre sanzioni agli iracheni con stretti legami con l'Iran o accusati di violazioni dei diritti umani, e il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Fayyadh è responsabile di brutali attacchi contro i manifestanti nell'ottobre 2019. L'ex vice di Fayyadh, Abu Mahdi al Muhandis, è stato ucciso in un attacco sull’aeroporto internazionale di Baghdad con droni condotto dagli Stati Uniti lo scorso 3 gennaio 2020 insieme al generale iraniano Qasem Soleimani. (Res)