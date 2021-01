Germania: polizia di Berlino rafforza difesa del Bundestag dopo attacco a Capitol Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quanto accaduto al Campidoglio di Washington, la polizia di Berlino è schierata per proteggere il Bundestag. Lo ha affermato il presidente del Parlamento tedesco Wolfgang Schauble ai membri del Bundestag, in una lettera pubblicata dal quotidiano domenicale "Bild am Sonntag". "La polizia di Stato di Berlino ha già rafforzato le proprie forze nell'area intorno al Reichstag", ha specificato Schauble, rilevando come egli stesso abbia ricevuto un rapporto da parte del dicastero degli Esteri circa quanto avvenuto negli Stati Uniti, in base al quale "chiarirà con il governo federale e lo Stato di Berlino quali conclusioni se ne possono trarre per salvaguardare il Bundestag". Un portavoce della polizia aveva già annunciato giovedì che le misure di protezione per i più importanti edifici della capitale tedesca sarebbero state "adeguate". (Geb)