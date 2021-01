Roma: cerca di fermare ladri e viene trascinato dall’auto in corsa, avviate indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha visto un uomo rubare una cassetta degli attrezzi dal suo furgone e ha cercato di fermarlo ma il ladro è fuggito in auto dove lo aspettavano due complici. Provando a interrompere la corsa dell’automobile dei ladri, è stato invece trascinato per qualche metro, fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ successo ieri sera intorno alle 19 in largo Carlo Guzzi. Sull’episodio indaga la polizia di Stato del commissariato Prenestino.(Rer)