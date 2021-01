Maltempo: Coldiretti, gennaio sconvolto da 13 tempeste in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le diverse situazioni – rileva la Coldiretti – si segnala quella della Sardegna nel Medio Campidano dove i produttori di carciofi, in questo periodo in piena produzione, sono in ginocchio, perché a centinaia di ettari di campi interamente allagati con serio rischio di asfissia radicale, ritardi cronici per la semina dei campi di grano, oltre a diversi quintali di agrumi che stanno marcendo cosi come altri ortaggi. Ma difficoltà si rilevano dal Lazio alla Puglia per gli effetti dei forti temporali. Si conferma anche nel nuovo anno – conclude la Coldiretti – il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (Rin)