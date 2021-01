Roma: fermato a Centocelle ricettatore specializzato in oggetti rubati in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, gli investigatori della Polizia di Stato, nella zona di Centocelle, hanno fermato un ricettatore a cui erano arrivati dopo una lunga serie di accertamenti. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Celio da qualche tempo stavano indagando su una serie di furti commessi nella loro zona sulle auto in sosta; l'obbiettivo degli investigatori era quello di capire "il canale" attraverso il quale gli oggetti rubati arrivavano sul mercato nero. Il lavoro ha portato i poliziotti nel quartiere di Centocelle dove, stando ai loro accertamenti, operava un ricettatore originario della ex Jugoslavia che usava un'utilitaria intestata ad una terza persona. Dopo una serie di appostamenti, ieri sera, gli agenti hanno individuato e fermato la macchina sospetta che era appunto guidata da un 41enne nato in una delle Repubbliche balcaniche, già indagato in passato per reati contro il patrimonio. (segue) (Rer)