Roma: fermato a Centocelle ricettatore specializzato in oggetti rubati in auto (2)

- Perquisendo l'auto sono stati sequestrati 2 orologi e 20 chiavi inglesi a "T" di varie misure; nell'auto c'era un mazzo di chiavi, non riconducibili all'abitazione "ufficiale" del 41enne. I poliziotti, convinti che quelle chiavi aprissero il vero deposito del ricettatore, hanno iniziato un lavoro certosino che, con non poca difficoltà, li ha portati ad individuare un appartamento all'interno del quale è stata trovata un'amica del fermato. Perquisendo quest'abitazione gli investigatori hanno sequestrato vari profumi, diverso materiale informatico e 4 orologi, di cui uno di notevole valore. Il 41enne, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione; il materiale sequestrato è ora al vaglio degli investigatori che dovranno confrontarlo con le varie denunce ricevute. (segue) (Rer)