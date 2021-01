Roma: fermato a Centocelle ricettatore specializzato in oggetti rubati in auto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è solo l'ultimo dei risultati raggiunti dagli uomini e donne del commissariato Celio; l'incessante lavoro sul territorio, con numerosi servizi svolti anche nella zona del Colosseo e di via San Giovanni in Laterano, dall'inizio del periodo pandemico ad oggi, ha portato all'arresto di 57 persone, alla denuncia di altre 118 ed alla segnalazione per l'emissione della misura dell'avviso orale per 12 pregiudicati. La lotta allo spaccio ha prodotto un totale di oltre 100 kg di droga tolta dal mercato. Gli stessi poliziotti sono inoltre impegnati quotidianamente nella gestione dell'ordine e sicurezza pubblica presso il drive-in Covid dell'ospedale San Giovanni. (Rer)