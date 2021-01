Milano: si da fuoco vicino sottopasso stazione Centrale, grave uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 45 anni, presumibilmente un clochard, si è dato fuoco nella note in quello che sembra un gesto volontario in via Giovanni Battista Sammartini all'altezza del civico 42, a pochi passi dal sottopassaggio di via Parravicini. Alle 4.15 circa sul posto sono intervenuti prima i soccorritori del 118 e poi gli agenti delle Volanti della Questura. Stando al racconto di un testimone oculare, un altro clochard che dorme in zona, l'uomo, non ancora identificato, si sarebbe cosparso con del liquido infiammabile e si sarebbe dato poi fuoco. A causa delle fiamme che lo hanno avvolto ha riportato ustioni estese su tutto il corpo. Per lui è stato necessario il trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. (Rem)