Business news: sparizione Jack Ma dalla scena pubblica, secondo stampa Cina è "sotto supervisione"

- L'assenza del fondatore di Alibaba Jack Ma dalla scena pubblica negli ultimi due mesi ha alimentato sui social media le ipotesi su una sua eventuale sparizione a seguito di una stretta delle autorità di regolamentazione cinesi sulle sue società. L'ultima volta che Ma è stato visto in un contesto pubblico è stato in un forum di fine ottobre a Shanghai. In quell'occasione, il magnate cinese ha pronunciato un discorso che lo ha messo in rotta di collisione con i funzionari di Pechino, con conseguente sospensione di una Offerta pubblica iniziale (Ipo) da 37 miliardi di dollari di Ant Group, il braccio fintech della compagnia. Ma ha criticato i regolatori finanziari invitandoli a riformare il sistema normativo del Paese, accusandoli di soffocare l'innovazione aziendale; ha inoltre paragonato le normative bancarie globali della Cina a un "club di anziani". Il primo gennaio il "Financial Times" ha riferito che Ma è stato sostituito come giudice nell'episodio finale di novembre di uno show per imprenditori chiamato Africa's Business Heroes. Un portavoce di Alibaba ha riferito il 4 gennaio che il cambiamento era dovuto a un problema di programmazione, senza ulteriori precisazioni. (Cip)