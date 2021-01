Business news: India, indice direttori d’acquisto settore manifatturiero in lieve aumento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore manifatturiero indiano, elaborato da Ihs Markit, è rimasto in territorio di espansione (sopra quota 50) a dicembre, con un lieve rialzo rispetto a novembre: da 56,3 a 56,4. È stato il quinto mese consecutivo di crescita, grazie all’aumento degli ordini. Il miglioramento, tuttavia, non si è tradotto in posti di lavoro, anche se i tagli occupazionali sono stati più contenuti, come ha osservatore Pollyanna De Lima, direttrice associata di Ihs Markit. L’industria manifatturiera, comunque, è uno dei principali motori della ripresa dell’India dopo la frenata dell’anno scorso dovuta all’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento. L’attività di impresa ha registrato una contrazione su base annua del 23,9 per cento nel trimestre aprile-giugno e del 7,5 per cento nel trimestre luglio-settembre. (Inn)