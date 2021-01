Business news: aviazione civile India, attese perdite per 2,4 miliardi di euro nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviazione civile indiana dovrebbe registrare perdite per 210 miliardi di rupie (quasi 2,4 miliardi di euro) nell’anno fiscale in corso, iniziato ad aprile, mentre nell’esercizio successivo, 2021-22, le perdite dovrebbero scendere a 146 miliardi di rupie (1,6 miliardi di euro circa), grazie a un aumento delle entrate del 57 per cento nel mercato domestico. Lo prevede l’agenzia di rating indiana Icra, precisando che l’andamento del mercato interno dipenderà da cinque fattori: contenimento della diffusione del coronavirus, volontà dei consumatori di intraprendere viaggi di piacere, recupero della crescita macroeconomica, restrizioni antiepidemiche e ripresa dei viaggi di lavoro. L’agenzia conferma un rating negativo per il settore. Il livello di indebitamento, infatti, rimarrà elevato, a circa 500 miliardi di dollari (oltre 5,5 miliardi di euro), escluse le passività da leasing, e potrebbero essere necessarie iniezioni di capitali per 350-370 miliardi di rupie (3,9-4,1 miliardi di euro circa) tra il 2020-21 e il 2022-23. (Inn)