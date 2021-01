Business news: India, Ufficio di statistica prevede contrazione del 7,7 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio nazionale di statistica (Nso) dell’India prevede una contrazione del 7,7 per cento nell’anno fiscale 2020-21, che si concluderà a marzo, contro una crescita del 4,2 per cento dell’esercizio precedente. Il prodotto interno lordo reale nel 2020-21 dovrebbe essere di 134.400 miliardi di rupie (1.489 miliardi di euro circa), inferiore ai 145.660 miliardi di rupie (1.614 miliardi di euro circa) del 2019-20. L’Ufficio si aspetta segni negativi da tutti i settori a eccezione dell’agricoltura. In particolare, il comparto manifatturiero, che già aveva mostrato un rallentamento l’anno precedente (0,03 per cento), dovrebbe contrarsi del 9,4 per cento. Quello agricolo dovrebbe crescere del 3,4 per cento, comunque al di sotto del quattro per cento precedente. Si attendono i dati del terzo trimestre (ottobre-dicembre), dopo il -23,9 per cento del primo e il -7,5 per cento del secondo. (Inn)