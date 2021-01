Business news : Arabia Saudita, nel terzo trimestre 2020 settore edilizio a 30,2 miliardi di rial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume di affari del settore dell’edilizia e delle costruzioni in Arabia Saudita è cresciuto, nel terzo trimestre del 2020, dello 0,2 per cento su base annua, raggiungendo i 30,16 miliardi di rial (6,55 miliardi di euro) contro i 30,09 miliardi (6,53 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2019. Secondo uno studio del quotidiano economico “Al Eqtisadiya”, basato su dati ufficiali, nel periodo di riferimento il settore dell’edilizia ha contribuito al prodotto interno lordo saudita nella misura del 4,9 per cento, contro il 4,6 per cento del terzo trimestre 2019. Tale crescita giunge dopo un calo registrato nel secondo trimestre, dovuto alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, mentre nel primo trimestre del 2020 il settore ha registrato un tasso di crescita di circa il 2,2 per cento. (Res)