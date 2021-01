Business news: Arabia Saudita, per Banca mondiale crescita nel 2021 si attesterà al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Arabia Saudita crescerà nel 2021 del 2 per cento rispetto alla contrazione del 5,4 per cento stimata per il 2020. Lo scrive la Banca mondiale (Bm) nel rapporto "Global economic prospects". Nel rapporto l’organizzazione con sede a Washington ha rivisto al ribasso sia le stime per la crescita nel 2020 del regno saudita, con un discostamento del -1,6 per cento, che le proiezioni per il 2021, con un discostamento del -0,5 rispetto a quanto riferito nel precedente rapporto pubblicato a giugno 2020. Secondo la Banca mondiale, la crescita della produzione del settore petrolifero continua ad essere vincolato dagli impegni dell'accordo Opec + per il taglio della produzione di petrolio. Nel rapporto si legge che nonostante la sottoregione del Consiglio di cooperazione del Golfo abbia registrata una modesta ripresa dell’attività nel secondo semestre 2020, le condizioni economiche restano fragili. (Nys)