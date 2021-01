Business news: Banca mondiale, il Libano potrebbe registrare una contrazione del 13,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte crisi economica e politica che da anni colpisce il Libano porterà il Paese a registrare una contrazione della propria economia nel 2021 del 13,2 per cento dopo una contrazione devastante del 19,2 per cento nel 2020. È quanto emerge dal rapporto "Global economic prospects" pubblicato dalla Banca mondiale che non ha fornito proiezioni per il 2022. L’organizzazione con sede a Washington ha rivisto fortemente al ribasso sia le stime per il 2020 (-8,3 per cento) che le proiezioni dell’economia libanese per il 2021 (-6,9 per cento) rispetto al rapporto pubblicato lo scorso giugno, precedente alla devastante esplosione che in agosto ha completamente distrutto il porto della capitale Beirut e parte della città. (Nys)