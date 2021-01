Business news: Banca mondiale, economie di Nigeria e Sudafrica in calo del 4,1 e del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due principali economie dell'Africa sub-sahariana, Nigeria e Sudafrica, si sono contratte rispettivamente del 4,1 e del 7, 8 per cento, una frenata che determinerà un brusco contraccolpo a livello di tutto il continente. Lo dice la Banca Mondiale nel suo ultimo rapporto sulle Prospettive economiche globali, pubblicato oggi. Per quanto riguarda la Nigeria, prima economia continentale, il rallentamento è di 0,9 punti percentuali più importante di quanto previsto dagli esperti, che sottolineano come le restrizioni e misure imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus abbiano avuto un impatto inevitabile sul tessuto produttivo nazionale. La crescita dell'agricoltura nigeriana si è di conseguenza rallentata, mentre le difficoltà emerse nel settore dei trasporti e di altri mercati hanno riflesso il calo che ha colpito il settore petrolifero. Secondo le stime della Bm, l'economia del Paese dovrebbe riprendere all'1,1 per cento nel 2021 e fino all'1,8 per cento nel 2022. In Sudafrica, Paese più colpito di tutto il continente per numero di contagi e fin dall'inizio della pandemia, il Covid-19 ha portato l'economia ad un punto morto. Tuttavia, osservano gli esperti, decisivo è apparso il sostegno portato dal governo tramite una politica monetaria e fiscale che ha rafforzato diversi settori offrendo gravi fiscali e garanzie sui prestiti, frenando una recessione ancora più profonda. La crescita del Sudafrica è stimata al 3,3 nel 2021 e all'1,7 nel 2022. (Nys)