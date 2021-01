Business news: Akufo-Addo, uscire dal programma di aiuti dell'Fmi ha stabilizzato l'economia del Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Ghana di non ricorrere più agli aiuti del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stabilizzato l'economia, dopo aver ereditato una delicata situazione finanziaria alle elezioni del 2016. Lo ha sostenuto il presidente Nana Akufo-Addo nel discorso tenuto in parlamento sullo stato della Nazione, dicendosi soddisfatto degli sforzi profusi dalla sua amministrazione e affermando che dopo l'uscita dal programma dell'Fmi nel 2018 l'economia "è stata abbastanza stabile". Akufo-Addo ha quindi ribadito di aver vinto le elezioni dello scorso 7 dicembre "in modo equo", trovato "positivo" che l'opposizione abbia manifestato il suo dissenso presentando ricorsi legali in tribunale ed invitato il parlamento a sostenerlo. Il prossimo parlamento del Ghana, che presterà giuramento giovedì, non ha una chiara maggioranza, avendo ottenuto sia il Nuovo partito patriottico (Npp) al governo che le opposizioni 137 deputati, con un solo deputato indipendente. (Res)