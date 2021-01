Russia: premier Mishustin, governo ha sostenuto Pmi con 6,64 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Federazione Russa ha fornito sostegno alle piccole e medie imprese per un importo di circa 600 miliardi di rubli (6,64 milioni di euro). Lo ha affermato il primo ministro Mikhail Mishustin aprendo un incontro con il presidente dell'associazione Opora Russia, Aleksander Kalinin. "In totale, ci sono stati più di 4,5 milioni di casi di sostegno statale in due anni, per un valore di circa 600 miliardi di rubli", ha detto il premier russo. "Sosterremo e prenderemo le decisioni necessarie in modo che gli imprenditori si sentano a proprio agio e fiduciosi e continuino a creare nuovi posti di lavoro", ha aggiunto Mishustin, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". "Una serie di misure importanti che sono state prese con il sostegno del presidente e con le proposte di Opora Russia, tra le altre, hanno avuto un impatto significativo sulla conservazione dell'occupazione e sullo sviluppo dell'imprenditorialità anche in questo momento difficile", ha concluso Mishustin. (Rum)