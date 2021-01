Business news: Fmi, economia del Mali si è contratta del 2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia Covid-19 e il colpo di stato dello scorso agosto hanno interrotto un periodo di più di cinque anni di forte performance economica in Mali, durante il quale la crescita è stata in media del 5,1 per cento. Lo dice il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un rapporto pubblicato oggi, nel quale si prevede che la crescita sia diminuita dal 5 al ​​-2 per cento nel 2020 appena trascorso, a causa di tutte le conseguenze della pandemia, inclusi il rallentamento della domanda esterna, dei viaggi e degli investimenti esteri diretti, oltre che per l'impatto dell'incertezza e della ridotta mobilità sulla domanda interna. L'Fmi sottolinea inoltre l'impatto avuto sul commercio, nei trasporti, nei flussi economici e finanziari dalle sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) in seguito al colpo di Stato di agosto. L'inflazione è leggermente accelerata negli ultimi mesi, ma dovrebbe rimanere al di sotto del 2 per cento, mentre il disavanzo delle partite correnti dovrebbe ridursi a causa dell'aumento dei prezzi dell'oro (principale esportazione) e del calo del petrolio (principale importazione). I rischi intorno alle prospettive sono eccezionalmente elevati alla luce dell'incertezza che circonda la transizione politica, dell'impatto delle sanzioni sul commercio e sull'attività complessiva e del continuo deterioramento della situazione della sicurezza. Ad aggravare le sfide, conclude l'Fmi, ci sono anche l'insicurezza alimentare e un sistema sanitario fragile. (Nys)