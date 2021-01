Business news: Sudafrica, società di assicurazioni Santam promette di versare indennizzi per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sudafricana di assicurazioni Santam inizierà a valutare alcune richieste di risarcimento presentate da aziende che imputano alle restrizioni disposte dal governo per la pandemia di Covid-19 la responsabilità delle loro perdite nel corso del 2020. L'annuncio dell'assicuratore, riferisce la stampa locale, è stato dato oggi e segue alcune sentenze recentemente pronunciate da tribunali nazionali, che hanno imposto agli assicuratori di pagare il dovuto ai loro clienti. Santam, che come numerose aziende del settore avevano rifiutato di versare gli indennizzi sollecitati per circostanze pandemiche, ha precisato che rispetterà l'ordine di pagamento intimato dai magistrati, mentre farà ricorso contro una sentenza che considera l'azienda responsabile di un periodo di indennizzo di 18 mesi. (Res)