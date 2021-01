Business news: Mozambico, Total ritira parte del personale attivo nei progetti petroliferi di Afungi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera francese Total ha deciso di ritirare parte del suo personale dai progetti situati nella città mozambicana di Afungi, situata nella regione settentrionale di Cabo Delgado e al centro di un'offensiva jihadista che ha provocato lo sfollamento di migliaia di persone. "In considerazione dell'evoluzione della situazione della sicurezza nella provincia di Cabo Delgado e nel distretto di Palma, Total ha deciso di ridurre il personale presente nel sito del progetto ad Afungi. Il processo di smobilitazione prosegue in maniera organizzata e secondo protocolli stabiliti", ha dichiarato l'azienda in una nota. Total ha garantito di adottare "tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione del proprio personale e dei suoi subappaltatori", sottolineando di essere in contatto permanente con le autorità mozambicane. L'annuncio di Total, che interessa progetti di gas naturale del valore stimato di 20 miliardi di euro, interviene dopo che ieri la polizia mozambicana ha arrestato un uomo considerato un informatore degli insorti jihadisti che dal 2017 conducono l'offensiva nella zona. L'arresto è avvenuto proprio vicino ad Afungi. (Res)