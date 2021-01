Business news: Nigeria-Cina, Buhari riceve ministro degli Esteri Wang, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ricevuto il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in viaggio ufficiale in Nigeria insieme alla sua delegazione. Durante l'incontro avvenuto alla sede della presidenza ad Abuja, Buhari ha ringraziato la Cina per il supporto prestato al Paese "in diversi ambiti", dalla costruzione di infrastrutture ai progetti energetici, al settore della difesa. "Ci avete aiutato a ridurre il nostro severo deficit infrastrutturale, vi siamo grati. Non può esserci sviluppo sostenibile senza sviluppo delle infrastrutture", ha detto il capo dello Stato, che ha ringraziato Pechino di "aver fatto una grande differenza" nel territorio nigeriano. Da parte sua, Wang ha elogiato "la mutua e personale amicizia" esistente fra i due leader, che ha guidato le relazioni bilaterali dei due Paesi. E' intenzione di Pechino, ha continuato il ministro degli Esteri, incoraggiare le compagnie cinesi ad aumentare i loro investimenti in Nigeria, posizione che aveva già espresso durante la sua visita ad Abuja nel 2017. In quell'occasione, Wang - che da tempo promuove una solida cooperazione economica con l'Africa - aveva esplicitamente riconosciuto la Nigeria come un nuovo eldorado per Pechino, e Buhari promesso di creare condizioni attrattive per le compagnie cinesi nei settori delle infrastrutture, del manifatturiero o dell'idroelettrico.