Business news: Egitto, Banca centrale, emessi buoni del Tesoro per un valore di 861 milioni di dollari

- La Banca centrale d’Egitto ha venduto buoni del Tesoro denominati in valuta statunitense del valore di 861,1 milioni di dollari. Lo riferiscono i media locali. I buoni hanno un rendimento medio del 3,41 per cento. La Banca centrale d’Egitto ha annunciato, inoltre, l’emissione di strumenti di debito a lungo termine per conto del ministero delle Finanze del valore di 13 miliardi di sterline egiziane (circa 827 milioni di dollari), con scadenza a tre e sette anni. (Cae)