Business news: autostrade Marocco, approvato finanziamento Bei di 85 milioni di euro

- Il Consiglio di amministrazione della Société Nationale des Autoroutes du Maroc (Adm), riunitosi di recente, ha approvato il contratto di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (Bei) per un importo di prestito di 85 milioni di euro. Questo contratto di finanziamento senza garanzia statale “è una prima e una grande prova di fiducia”, ha affermato lunedì Adm in un comunicato stampa rilanciato dall’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”. Nella stessa riunione, il Cda ha approvato il bilancio per il 2021 che prevede un aumento del traffico del 21 per cento rispetto al 2020. (Mar)